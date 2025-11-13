Українська правда
Збірна України назвала склад на матч із Францією

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 20:22
Збірна України назвала склад на матч із Францією
Сергій Ребров
УАФ

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом на матч з Францією у відборі на чемпіонат світу-2026.

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 22. Тарас Михавко, 13. Ілля Забарний, 4. Олександр Сваток, 21. Олександр Караваєв, 3. Богдан Михайліченко, 11. Олексій Гуцуляк, 18. Єгор Ярмолюк, 14. Олег Очеретько, 8. Єгор Назарина, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.

