У кожному матчі грає на максимумі: Ребров – про лідера збірної України
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає Іллю Забарного справжнім професіоналом, який у кожному матчі грає на максимумі.
Цитує тренера УАФ.
"Забарний – справжній професіонал, який заслуговує грати всі матчі. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: "Як ти почуваєшся?" Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Це професіонал і дуже порядна людина.
Я дуже часто з ним розмовляю – він дійсно переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі, грає на максимумі. І сьогодні, і проти Канади він був одним із найкращих", – розповів Ребров.
Нагадаємо, на товариському турнірі Canadian Shield збірна України обіграла Нову Зеландію (2:1) та зазнала поразки від Канади (2:4). За підсумками обох зустрічей уболівальники "синьо-жовтих" визнавали Забарного найкращим гравцем поєдинків.
Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.
Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.