У кожному матчі грає на максимумі: Ребров – про лідера збірної України

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає Іллю Забарного справжнім професіоналом, який у кожному матчі грає на максимумі.

Цитує тренера УАФ.

"Забарний – справжній професіонал, який заслуговує грати всі матчі. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: "Як ти почуваєшся?" Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Це професіонал і дуже порядна людина.

Я дуже часто з ним розмовляю – він дійсно переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі, грає на максимумі. І сьогодні, і проти Канади він був одним із найкращих", – розповів Ребров.