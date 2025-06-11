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У кожному матчі грає на максимумі: Ребров – про лідера збірної України

Олександр Булава — 11 червня 2025, 11:25
У кожному матчі грає на максимумі: Ребров – про лідера збірної України
УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вважає Іллю Забарного справжнім професіоналом, який у кожному матчі грає на максимумі.

Цитує тренера УАФ.

"Забарний – справжній професіонал, який заслуговує грати всі матчі. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: "Як ти почуваєшся?" Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Це професіонал і дуже порядна людина.

Я дуже часто з ним розмовляю – він дійсно переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі, грає на максимумі. І сьогодні, і проти Канади він був одним із найкращих", – розповів Ребров.

Нагадаємо, на товариському турнірі Canadian Shield збірна України обіграла Нову Зеландію (2:1) та зазнала поразки від Канади (2:4). За підсумками обох зустрічей уболівальники "синьо-жовтих" визнавали Забарного найкращим гравцем поєдинків.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.

Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.

Ілля Забарний Збірна України з футболу Сергій Ребров

Сергій Ребров

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