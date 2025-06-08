Канада вперше за 14 років обіграла європейську збірну
УАФ. Фото: Дан Балашов
Збірна України стала першою європейською командою, яку Канада змогла обіграти з 2011 року.
Востаннє "Кенакс" вигравали у європейців 14 років тому – тоді Канада здолала Білорусь 1:0, а єдиний гол у матчі забив Андре Айно.
За цей час канадці зіграли 15 матчів проти команд з УЄФА, з яких вони 9 разів програли та шість разів зіграли внічию.
Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.
Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше підсумки зустрічі підбив головний тренер України Сергій Ребров.