Канада вперше за 14 років обіграла європейську збірну

Збірна України стала першою європейською командою, яку Канада змогла обіграти з 2011 року.

Востаннє "Кенакс" вигравали у європейців 14 років тому – тоді Канада здолала Білорусь 1:0, а єдиний гол у матчі забив Андре Айно.

За цей час канадці зіграли 15 матчів проти команд з УЄФА, з яких вони 9 разів програли та шість разів зіграли внічию.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки зустрічі підбив головний тренер України Сергій Ребров.