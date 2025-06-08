Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Канада вперше за 14 років обіграла європейську збірну

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 13:46
Канада вперше за 14 років обіграла європейську збірну
УАФ. Фото: Дан Балашов

Збірна України стала першою європейською командою, яку Канада змогла обіграти з 2011 року.

Востаннє "Кенакс" вигравали у європейців 14 років тому – тоді Канада здолала Білорусь 1:0, а єдиний гол у матчі забив Андре Айно.

За цей час канадці зіграли 15 матчів проти команд з УЄФА, з яких вони 9 разів програли та шість разів зіграли внічию.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки зустрічі підбив головний тренер України Сергій Ребров.

Збірна України з футболу Збірна Канади з футболу

Збірна України з футболу

Усі отримають ігрову практику: Ребров – про матч із Новою Зеландією на Canadian Shield
Хотіли ускладнити матч, – Марш оцінив перемогу Канади над Україною
Ребров: Канада показала нам наші проблеми в обороні
Добре, що ти не як Ярмола: українські фанати підкололи Зінченка на зустрічі
Дуже багато індивідуальних помилок: Ребров пояснив пропущені голи у матчі з Канадою

Останні новини