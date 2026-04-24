Ребров може продовжити кар'єру в Європі, замінивши зіркового тренера

Денис Іваненко — 24 квітня 2026, 11:54
Сергій Ребров
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Після звільнення зі збірної України Сергій Ребров може продовжити тренерську кар'єру у Греції, повернувшись у клубний футбол.

Про це повідомляє Newsit.

Він опинився серед кандидатів на посаду наставника Панатінаїкоса. Раніше українського фахівця вже пов'язували із "трилисниками", але тоді він вирішив сфокусувався на роботі з нашою національною командою, а греків очолив зірковий Рафаель Бенітес.

Проте іспанець не зміг значно покращити результати афінян і керівництво клубу знову роздумує над зміною тренерського штабу в міжсезоння. Одним із потенційних кандидатів, на випадок кадрових змін, називається саме Сергій Ребров.

Нагадаємо, що 51-річний спеціаліст до збірної України очолював Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварош та Аль-Айн. Загалом він здобув десять трофеїв протягом тренерської кар'єри.

