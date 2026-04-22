Збірна України, найімовірніше, обмежиться лише одним спарингом в межах підготовки до Ліги націй

Збірна України до осінніх матчів Ліги націй, найімовірніше, проведе лише один контрольний матч, який відбудеться проти Данії.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

За інформацією джерела, новина про можливий спаринг із США, яка є учасницею ЧС-2026, не відповідає дійсності.

Другий контрольний матч не виключається, але не є пріоритетом і переговори на цей момент не відбуваються. Також зазначається, що перед матчем з Данією команда проведе збір в Україні.

Як відомо, готуватиме команду до осінніх поєдинків у Лізі націй вже новий головний тренер, так як напередодні цю посаду залишив Сергій Ребров.