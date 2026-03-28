Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зі збірної в УПЛ: український клуб хоче запросити тренером Реброва

Денис Іваненко — 28 березня 2026, 09:45
Сергій Ребров
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров може отримати несподіваний варіант продовження кар'єри.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

За його інформацією, в послугах наставника "синьо-жовтих" зацікавлений Металіст 1925. Харків'яни готові запросити тренера в недалекому майбутньому.

Наразі цей клуб посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Він відстає від лідера на 12 очок.

Зазначимо, що чинний контракт Сергія Реброва зі збірною України розрахований до літа 2026 року. Наступний матч, який матиме товариський статус, на чолі національної команди він проведе 31 березня проти Албанії.

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" поступились Швеції (1:3) у півфіналі раунду плейоф кваліфікації до ЧС-2026. Після того фіаско Ребров дав коментар щодо свого майбутнього.

Збірна України з футболу Металіст 1925 Сергій Ребров

Останні новини