Зі збірної в УПЛ: український клуб хоче запросити тренером Реброва

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров може отримати несподіваний варіант продовження кар'єри.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

За його інформацією, в послугах наставника "синьо-жовтих" зацікавлений Металіст 1925. Харків'яни готові запросити тренера в недалекому майбутньому.

Наразі цей клуб посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Він відстає від лідера на 12 очок.

Зазначимо, що чинний контракт Сергія Реброва зі збірною України розрахований до літа 2026 року. Наступний матч, який матиме товариський статус, на чолі національної команди він проведе 31 березня проти Албанії.

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" поступились Швеції (1:3) у півфіналі раунду плейоф кваліфікації до ЧС-2026. Після того фіаско Ребров дав коментар щодо свого майбутнього.