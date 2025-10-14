Українська правда
Ребров увійшов до п'ятірки тренерів із 30+ матчами на чолі збірної України

Олексій Погорелов — 14 жовтня 2025, 18:29
Сергій Ребров
Сергій Ребров
УАФ

Сергій Ребров відмітив ювілей у статусі головного тренера збірної України.

Вчора, 13 жовтня, Україна здолала Азербайджан (2:1) у матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Ця гра стала для Реброва вже 30-ю на чолі "синьо-жовтих". Сергій Станіславович виявився тільки п'ятим тренером в історії національної команди, який подолав цю позначку. До нього подібним досягненням могли похвалитися лише Йожеф Сабо, Олег Блохін, Михайло Фоменко та Андрій Шевченко.

Тренери з 30+ матчами на чолі збірної України

  1. Олег Блохін (2003—2007, 2011—2012) – 64 матчі;
  2. Андрій Шевченко (2016-2021) – 51;
  3. Михайло Фоменко (2013-2016) – 37;
  4. Йожеф Сабо (1994, 1996-1999) – 34;
  5. Сергій Ребров (2023-т.ч.) – 30.

У 30 матчах під керівництвом Сергія Реброва збірна України здобула 14 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 8 поразок (різниця голів 48:42).

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишився задоволений результатом поєдинку проти Азербайджану, а також повідомив про травму одного зі своїх підопічних.

Раніше центрбек збірної України Валерій Бондар розповів, чого очікує Ребров від команди у заключних двох іграх відбору ЧС-2026.

Сергій Ребров

