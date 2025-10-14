Бондар – про відбір ЧС-2026: Тренер сказав налаштовуватися на перше місце в групі

Захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував перемогу над Азербайджаном у четвертому турі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Слова 26-річного українця наводить Суспільне Спорт.

Вчора, 13 жовтня, Україна здолала Азербайджан (2:1) у кваліфікації ЧС-2026. Незважаючи на всі труднощі, "синьо-жовті" заробили три очки, які були необхідні у боротьбі за вихід на світову першість.

"Головне завдання було здобути три очки. З цим впорались і порадували вболівальників, які прийшли на матч", – сказав Бондар.

Гравець донецького Шахтаря також поділився тим, на що головний тренер збірної Сергій Ребров розраховує за підсумком кваліфікації мундіалю.

"Тренер сказав, що все може бути, тому налаштовуємось на перше місце".

Після чотирьох турів відбору чемпіонату світу-2026 збірна України посідає друге місце групи D, маючи в активі 7 очок. Вона на 3 бали відстає від лідера квартету в особі Франції та на стільки ж випереджає Ісландію, яка йде третьою.

У заключних двох турах українська команда зіграє саме проти цих двох суперників: матч з французами відубдеться 13 листопада, а з ісландцями – 16 листопада.

Раніше Руслан Малиновський відреагував на успіх збірної України та оцінив свою високу результативність у минулих двох матчах відбору ЧС-2026.