Десятиліттями визначав обличчя нашого футболу: Ребров відреагував на смерть Луческу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть екснаставника Динамо та Шахтаря Мірчі Луческу.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Не стало Мірчі Луческу. Людини, яка не просто тренувала, а десятиліттями визначала обличчя нашого футболу. Ми багато років були по різні боки барикад. Наші матчі завжди були принциповими, складними, виснажливими. Але саме в цій запеклій боротьбі народжувалася справжня повага. Я завжди цінував його за неймовірну відданість справі. За те, як він умів бачити в молодих гравцях майбутніх зірок. За те, що мав свій неповторний стиль у футболі і житті", – сказав тренер.

Ребров пригадав часи, коли вони з Луческу очолювали різні команди та були непримиримими суперниками.

"Містер знав про футбол усе. І навіть коли ми були конкурентами, я відчував, що ця конкуренція робить нас обох сильнішими, а український футбол – якіснішим. Його внесок – це не лише трофеї, це ціла епоха, на якій виросло не одне покоління. Він був сильним суперником і великим професіоналом. Мені бракуватиме наших розмов про гру та тієї особливої енергії, яку він приносив на стадіон. Спочивайте з миром, Містер. Світла пам'ять", — написав Ребров.

Нагадаємо, 7 квітня, Мірча Луческу пішов з життя у віці 80 років. 3 квітня Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу. Спортивний світ масштабно відреагував на смерть 80-річного румунського фахівця.

Також на знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу перед всіма єврокубковими матчами буде оголошено хвилину мовчання.