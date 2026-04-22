УАФ не вгадала з тренером: Леоненко оцінив роботу Реброва у збірній України

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко відреагував на відхід Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України.

Його слова передає Sport-express.

Експерт оцінив роботу 51-річного наставника на чолі "синьо-жовтих" та висловився про гру національної команди за період роботи Реброва.

"Ніяк не оцінюю. І я думаю, що не лише я такої думки. Якщо завдання невиконане – будь-який тренер повинен вважати свою роботу проваленою, як і контракт. Можна просто сказати: УАФ не вгадала з тренером. Проблема там не лише у Реброві. Ви ж бачите: проблеми зі створенням моментів як були, так і залишилися. От якщо згадувати, яка гра у збірної була справді хорошою? Напевно, лише тоді, коли перемогли Ісландію 5:3, хоча й там рахунок міг бути 5:5. Це єдина гра, де були моменти й голи. А якщо є проблеми з моментами, то треба одразу замислюватися. Але тут не можна вішати все на одного Реброва. Я б розподілив відповідальність: 60% – вина Реброва, 40% – футболістів. Також не треба забувати про Шевченка, вболівальників та експертів, які всі як один верещали, що Ребров – це месія для збірної. Підсумок ми побачили", – сказав Леоненко.

При цьому колишній футболіст не став називати тренера, який має стати наступником Реброва у збірній України. Він вважає, що будь-якому фахівцю буде непросто.

"Я нікого не буду рекомендувати. Нехай ухвалює рішення Шевченко чи консиліум УАФ, вони за це отримують зарплату. Мені без різниці, кого зроблять тренером. Головне – щоб у нього вийшло у збірній. Хоча я не впевнений, тому що футболісти у нас дуже слабкого рівня. У ЗМІ часто пишуть: "Більшість наших гравців виступають за кордоном". А в яких клубах виступають і як саме грають? Ось це головне питання", – сказав Леоненко.

Зазначимо, що Ребров очолював збірну України з літа 2023 року. Під його керівництвом команда провела 34 матчі, у яких здобула 16 перемог при 8 нічиїх і 10 поразках.

УАФ зазначила, що Ребров продовжує бути віцепрезидентом і членом Виконавчого комітету. Хто стане новим головним тренером збірної України – поки невідомо.