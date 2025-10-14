Ребров повідомив про травму ключового гравця збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив заміну Юхима Коноплі на старті другої половини гри з Азербайджаном (2:1).

Слова тренера передає кореспондент Чемпіона Владислав Дудка.

"Нам треба було забивати. Всі гравці захисту підключалися в атаку. В першому таймі ми створили достатньо моментів, але треба було забивати. На жаль, в кінці тайму Юхим отримав пошкодження і не зміг продовжити гру", – заявив Ребров.

Нагадаємо, на 46-й хвилині гри замість Коноплі на поле вийшов Богдан Михайліченко.

Наразі національна команда посідає другу сходинку в турнірній таблиці групи D, маючи в активі 7 балів. Наступний матч команда зіграє на виїзді проти Франції (13 листопада).