Реал знайшов заміну Луніну: перемовини між сторонами значно просунулись

Реал досяг принципової згоди з голкіпером Еспаньйола Хоаном Гарсією щодо переходу.

Про це повідомляє Marca.

У столиці Іспанії він має замінити українського воротаря Андрія Луніна, який невдоволений своєю роллю дублера та планує змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

За інформацією видання, перемовини між сторонами значно просунулись, і, за останніми даними, Гарсія вже погодився на роль резервного воротаря у складі мадридського гранда.

Цікаво, що на молодого іспанця також претендувала Барселона, однак керівництво Еспаньйола відмовилося вести переговори з головним конкурентом "вершкових" по чемпіонату.

У поточному сезоні Гарсія провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустив 49 м’ячів та 7 разів залишав ворота сухими. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, воротаря збірної України в останній момент виключили із заявки Реала на матч проти Мальорки через травму руки.

На рахунку Луніна 12 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких він пропустив 19 м'ячів та в чотирьох зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.