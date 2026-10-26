Дисципліна та налаштованість стали ключовими: Лунін оцінив перемогу Реала в Ель-Класіко

Український голкіпер Андрій Лунін оцінив перемогу Реала над Барселоною (2:1) в матчі 10 туру Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

"Дисципліна та налаштованість стали ключовими, адже Барселона більше володіла м'ячем. Також велике значення мало бажання перемогти, тому що грати на виїзді завжди непросто. Сьогодні ці три очки були надзвичайно важливими, адже всі ми знаємо, якою була ситуація. Важливу роль відіграла командна робота.

Коли є можливість домінувати, показувати якісний футбол і намагатися не пропустити, треба це робити. Але коли матч складається непросто, особливо проти таких сильних суперників, як сьогодні, потрібно вміти терпіти, грамотно контролювати перебіг гри та залишатися командою до самого фінального свистка", – сказав Лунін.