Дисципліна та налаштованість стали ключовими: Лунін оцінив перемогу Реала в Ель-Класіко
Український голкіпер Андрій Лунін оцінив перемогу Реала над Барселоною (2:1) в матчі 10 туру Ла Ліги.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
"Дисципліна та налаштованість стали ключовими, адже Барселона більше володіла м'ячем. Також велике значення мало бажання перемогти, тому що грати на виїзді завжди непросто. Сьогодні ці три очки були надзвичайно важливими, адже всі ми знаємо, якою була ситуація. Важливу роль відіграла командна робота.
Коли є можливість домінувати, показувати якісний футбол і намагатися не пропустити, треба це робити. Але коли матч складається непросто, особливо проти таких сильних суперників, як сьогодні, потрібно вміти терпіти, грамотно контролювати перебіг гри та залишатися командою до самого фінального свистка", – сказав Лунін.
Також воротар розповів про свій ефектний сейв після удару Жерара Мартіна та завдання мадридців на найближчий період:
"Сейв? Наш тренер голкіперів Нуну Сантуш завжди каже: "Добре натреновано". І я думаю, що це результат щоденної роботи на тренуваннях.
Нам потрібно й надалі вдосконалюватися, тому що є багато речей, які можна покращити. Ми маємо ставати кращими як команда, і це шлях. Попереду в нас ще багато роботи".
Зазначимо, що це була дебютна гра для Андрія Луніна в нинішньому сезоні. Він замінив Тібо Куртуа, який захворів перед Ель-Класіко.
Українець завершував поєдинок із капітанською пов'язкою після заміни Федеріко Вальверде. Протягом матчу він здійснив п'ять сейвів.