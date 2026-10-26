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Він був неймовірним: Моурінью – про виступ Луніна в Ель Класіко

Микола Літвінов — 26 жовтня 2026, 00:46
Він був неймовірним: Моурінью – про виступ Луніна в Ель Класіко
Андрій Лунін
ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью позитивно відгукнувся про виступ українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класіко проти каталонської Барселони.

Його слова передає Madrid Zone

"Подивіться на Луніна. Чому ніхто з вас не запитав мене про нього?
 Якби ми сьогодні програли, перше питання було б: "Ви програли тому, що грав Лунін, а Куртуа не виходив на поле?" Лунін був неймовірний".

Зауважимо, що Реал зумів здобути перемогу над каталонською Барселоною завдяки дублю від Кіліана Мбаппе (2:1). Попри результат поєдинку, команда Гансі Фліка досі утримує лідерство у турнірній таблиці, а "королівський" клуб посідає третє місце.

До початку гри стало відомо, що основний голкіпер команди Тібо Куртуа пропустить дербі внаслідок хвороби. Таким чином, Лунін провів свій перший офіційний поєдинок у поточному сезоні. 
Андрій Лунін Реал Мадрид Жозе Моурінью

Андрій Лунін

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