Реал виключив Луніна з заявки на матч проти Мальорки
Андрій Лунін
Мадридський Реал виключив українського воротаря Андрія Луніна з заявки на матч 36 туру Ла Ліги проти Мальорки.
Про це повідомила пресслужба "вершкових".
Замість українця місце у складі отримав Фран Гонсалес. Лунін отримав ушкодження правої руки під час тренування у вівторок ввечері.
На рахунку воротаря збірної України 12 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких він пропустив 19 м'ячів та в чотирьох зміг зберегти свої ворота у недоторканності.
Зазначимо, що матч між мадридським колективом та Мальоркою відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.