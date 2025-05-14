Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал виключив Луніна з заявки на матч проти Мальорки

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 13:28
Реал виключив Луніна з заявки на матч проти Мальорки
Андрій Лунін
Instagram

Мадридський Реал виключив українського воротаря Андрія Луніна з заявки на матч 36 туру Ла Ліги проти Мальорки.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Замість українця місце у складі отримав Фран Гонсалес. Лунін отримав ушкодження правої руки під час тренування у вівторок ввечері.

На рахунку воротаря збірної України 12 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких він пропустив 19 м'ячів та в чотирьох зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що матч між мадридським колективом та Мальоркою відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Реал Мадрид

Андрій Лунін

Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Лунін залишився у запасі Реала на матч із Барселоною
Конкурент Луніна близький до підписання нового контракту з Реалом
Барселона – Реал Мадрид: де дивитися центральний матч сезону Ла Ліги
Принциповий суперник Реала підготував пропозицію щодо трансферу Луніна

Останні новини