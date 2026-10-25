Лунін вийде у старті Реала на Ель-Класіко проти Барселони
Андрій Лунін
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Український воротар Реала Андрій Лунін розпочне матч 10 туру Ла Ліги проти Барселони з перших хвилин.
Стартовий склад оприлюднила пресслужба "вершкових".
Тібо Куртуа пропустить зустріч через хворобу.
Для Луніна це буде перший офіційний матч за Реал у сезоні-2026/27. До цього він ще не виходив на поле, а Куртуа починав у старті всі 12 поєдинків мадридців.
Зазначимо, що це буде перше Ель-Класіко в сезоні-2026/27. Воно відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Букмекери вважають фаворитом протистояння саме каталонців.