Лунін вийде у старті Реала на Ель-Класіко проти Барселони

Український воротар Реала Андрій Лунін розпочне матч 10 туру Ла Ліги проти Барселони з перших хвилин.

Стартовий склад оприлюднила пресслужба "вершкових".

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @FCBarcelona_es 👉 @UnicajaBanco https://t.co/bBESv0aW6C — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Тібо Куртуа пропустить зустріч через хворобу.

Для Луніна це буде перший офіційний матч за Реал у сезоні-2026/27. До цього він ще не виходив на поле, а Куртуа починав у старті всі 12 поєдинків мадридців.

Зазначимо, що це буде перше Ель-Класіко в сезоні-2026/27. Воно відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом протистояння саме каталонців.