Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лунін вийде у старті Реала на Ель-Класіко проти Барселони

Олексій Мурзак — 25 жовтня 2026, 20:57
Лунін вийде у старті Реала на Ель-Класіко проти Барселони
Андрій Лунін
Getty Images

Український воротар Реала Андрій Лунін розпочне матч 10 туру Ла Ліги проти Барселони з перших хвилин.

Стартовий склад оприлюднила пресслужба "вершкових".

Тібо Куртуа пропустить зустріч через хворобу.

Для Луніна це буде перший офіційний матч за Реал у сезоні-2026/27. До цього він ще не виходив на поле, а Куртуа починав у старті всі 12 поєдинків мадридців.

Зазначимо, що це буде перше Ель-Класіко в сезоні-2026/27. Воно відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом протистояння саме каталонців.

Андрій Лунін Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

Моурінью: Лунін заслуговує на те, щоб грати – і я не жартую
Лунін опинився поза планами Моурінью у Реалі – ЗМІ
Лунін розповів, хто повинен виграти Золотий м’яч-2026
Відмовляється грати за збірну?: Вірт – про відсутність Луніна у національній команді
Лунін все ж потрапив у заявку Реала на матч проти Інтера, але залишився в запасі

Останні новини