Неможливо підібрати слова: капітан Реала похвалив Луніна за виступ в Ель-Класіко

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде похвалив воротаря команди Андрія Луніна за виступ у матчі 10 туру Ла Ліги проти Барселони (2:1).

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

"Неможливо підібрати слова, щоб описати те, що він зробив сьогодні та робить щодня. Він отримує менше ігрового часу, бо є Тібо Куртуа. Але Андрій завжди працює в тіні та викладається на повну. Саме тому він так проявляє себе на полі, коли отримує шанс, і завжди готовий ним скористатися", – сказав Вальверде.

Зазначимо, що це була дебютна гра для Луніна в сезоні-2026/27. Тібо Куртуа пропустив Ель-Класіко через хворобу.

Українець завершував поєдинок із капітанською пов'язкою після заміни саме Федеріко Вальверде. Протягом матчу він здійснив п'ять сейвів.

Раніше 27-річного воротаря також похвалив Жозе Моурінью. Португальський тренер сказав, що Андрій був неймовірним на полі.