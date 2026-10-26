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Неможливо підібрати слова: капітан Реала похвалив Луніна за виступ в Ель-Класіко

Денис Іваненко — 26 жовтня 2026, 10:06
Неможливо підібрати слова: капітан Реала похвалив Луніна за виступ в Ель-Класіко
Андрій Лунін
Реал Мадрид

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде похвалив воротаря команди Андрія Луніна за виступ у матчі 10 туру Ла Ліги проти Барселони (2:1).

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

"Неможливо підібрати слова, щоб описати те, що він зробив сьогодні та робить щодня. Він отримує менше ігрового часу, бо є Тібо Куртуа.

Але Андрій завжди працює в тіні та викладається на повну. Саме тому він так проявляє себе на полі, коли отримує шанс, і завжди готовий ним скористатися", – сказав Вальверде.

Зазначимо, що це була дебютна гра для Луніна в сезоні-2026/27. Тібо Куртуа пропустив Ель-Класіко через хворобу.

Українець завершував поєдинок із капітанською пов'язкою після заміни саме Федеріко Вальверде. Протягом матчу він здійснив п'ять сейвів.

Раніше 27-річного воротаря також похвалив Жозе Моурінью. Португальський тренер сказав, що Андрій був неймовірним на полі.

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