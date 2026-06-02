Реал націлився на основного захисника Інтера

Олег Дідух — 2 червня 2026, 21:24
Дензел Думфріс
Правий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

У контракті Думфріса прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро, і Реал прагне її голосувати. Саме нідерландець є пріоритетною кандидатурою потенційного головного тренера Реала Жозе Моурінью на підсилення правого флангу захисту.

Мадридці прагнуть оформити трансфер Думфріса ще до початку чемпіонату світу, проте клаусула у контракті захисника діє з 1 до 31 липня.

Зазначимо, що Інтер уже знайшов заміну Думфрісу – нею може стати захисник Аталанти та збірної Італії Марко Палестра. Чемпіони Італії запропонували за гравця 40+5 мільйонів євро, Аталанта хоче отримати 50 мільйонів.

