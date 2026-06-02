Куртуа став інвестором свого колишнього клубу

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа інвестував у Генк через платформу NXTPLAY, співзасновником якої він є.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Відповідне рішення було остаточно затверджене під час загальних зборів керівництва "магістрів". Для Генка це перший зовнішній інвестор після реорганізації структури клубу та створення окремої футбольної компанії на початку 2026 року.

Новий формат управління має сприяти подальшому розвитку "магістрів" в умовах зростаючої конкуренції на міжнародному футбольному ринку.

Зазначимо, що NXTPLAY спеціалізується на інвестиціях у спортивні, медійні та технологічні проєкти. Платформа вже має частки в Ле Мані та Естремадурі.

Генк стане ключовим футбольним проєктом компанії. Інвестиція має довгостроковий характер і є частиною масштабнішої програми залучення капіталу, яка потенційно може принести клубу до 60 мільйонів євро в найближчі роки.

Зазначимо, що Тібо Куртуа є вихованцем Генка. За першу команду бельгійців він виступав до 2011 року, звідки перейшов у Челсі.

Нагадаємо, що наразі досвідчений воротар готується до участі у ЧС-2026. Бельгія вже оголосила заявку на турнір, у якому з голкіперів також потрапили Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) і Майк Пендерс (Страсбург).