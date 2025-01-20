Реал з Луніним дізнались суперника у чвертьфіналі Кубку Іспанії

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубку Іспанії, в якому продовжують боротьбу за трофей мадридський Реал та каталонська Барселона.

Про це повідомляє пресслужба королівської федерації футболу Іспанії.

Так, "вершкові" разом з Андрієм Луніни зіграють проти Леганеса, а інший гранд Ла Ліги – Барселона, зустрінеться з Валенсією.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦!!



🗓️ Esta eliminatoria, a partido único, se jugará los días 4, 5 y 6 de febrero.



ℹ️ ¿Más información? La tienes en https://t.co/tP49bAAUBv.#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/yFARRNvDLk — RFEF (@rfef) January 20, 2025

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку Іспанії Реал у важкому матчі здолав Сельту. Український воротар провів на полі усі 120 хвилин та отримав середню оцінку від статистичних порталів.

Наступний свій матч Реал проведе у вівторок, 22 січня, проти Зальцбургу в межах Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше один з півзахисників мадридців отримав ушкодження.