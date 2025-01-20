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Реал з Луніним дізнались суперника у чвертьфіналі Кубку Іспанії

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 14:46
Реал з Луніним дізнались суперника у чвертьфіналі Кубку Іспанії
Getty images

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубку Іспанії, в якому продовжують боротьбу за трофей мадридський Реал та каталонська Барселона.

Про це повідомляє пресслужба королівської федерації футболу Іспанії.

Так, "вершкові" разом з Андрієм Луніни зіграють проти Леганеса, а інший гранд Ла Ліги – Барселона, зустрінеться з Валенсією.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку Іспанії Реал у важкому матчі здолав Сельту.  Український воротар провів на полі усі 120 хвилин та отримав середню оцінку від статистичних порталів.

Наступний свій матч Реал проведе у вівторок, 22 січня, проти Зальцбургу в межах Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше один з півзахисників мадридців отримав ушкодження.

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