Реал з Луніним дізнались суперника у чвертьфіналі Кубку Іспанії
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Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубку Іспанії, в якому продовжують боротьбу за трофей мадридський Реал та каталонська Барселона.
Про це повідомляє пресслужба королівської федерації футболу Іспанії.
Так, "вершкові" разом з Андрієм Луніни зіграють проти Леганеса, а інший гранд Ла Ліги – Барселона, зустрінеться з Валенсією.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку Іспанії Реал у важкому матчі здолав Сельту. Український воротар провів на полі усі 120 хвилин та отримав середню оцінку від статистичних порталів.
Наступний свій матч Реал проведе у вівторок, 22 січня, проти Зальцбургу в межах Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше один з півзахисників мадридців отримав ушкодження.