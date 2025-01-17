Пропустив двічі: Лунін дізнався оцінку за гру проти Сельти

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Андрія Луніна проти Сельти у межах 1/8 фіналу Кубку Іспанії, поставивши голкіперу 6,9 балів.

Зазначимо, що Реал виграв у екстратаймі з рахунком 5:2.

Гірше за Луніна оцінили лише захисників Лукаса Васкеса (6,8), Марко Асенсіо (6,7) та Фран Гарсія (6,6).

Всі інші гравці старту отримали 7,2 бали та більше. Найкращим став Орельєн Тчуамені, якому дісталось аж 8,5 бали.

Андрій зробив 2 сейви, 54 рази торкався м'яча, віддав 38 точних передач із 46 (83%) та виконав 17 лонгболів.

Нагадаємо, у першому таймі Лунін пішов у контакт із Вілліотом Сведбергом у власному воротарському, і швед впав. Арбітр матчу Хосе Мунуера Монтеро, а також судді на ВАР не зафіксували фол.