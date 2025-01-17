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Півзахисник Реала отримав чергову травму

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 12:45
Півзахисник Реала отримав чергову травму
Едуардо Камавінга
Реал Мадрид

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга отримав ушкодження в кубковому матчі проти Сельти.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У футболіста діагностовано м'язову травму лівого стегна. Строки відновлення Камавінгі наразі невідомі.

Зазначимо, що не так давно Едуардо вже мав проблеми з м'язами, завершивши відновлення лише у середині грудня 2024 року.

Хавбек виступає у складі Реала з 2021 року і з того часу пропустив 118 днів через різноманітні ушкодження.

У сезоні-2024/25 Камавінга зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше повідомлялось, що Флорентіно Перес визначився з долею Луніна в Реалі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Едуардо Камавінга

Едуардо Камавінга

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