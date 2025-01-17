Півзахисник Реала отримав чергову травму
Едуардо Камавінга
Реал Мадрид
Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга отримав ушкодження в кубковому матчі проти Сельти.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
У футболіста діагностовано м'язову травму лівого стегна. Строки відновлення Камавінгі наразі невідомі.
Зазначимо, що не так давно Едуардо вже мав проблеми з м'язами, завершивши відновлення лише у середині грудня 2024 року.
Хавбек виступає у складі Реала з 2021 року і з того часу пропустив 118 днів через різноманітні ушкодження.
У сезоні-2024/25 Камавінга зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав два асисти.
Раніше повідомлялось, що Флорентіно Перес визначився з долею Луніна в Реалі.