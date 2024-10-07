Реал відмовився підсилювати позицію Карвахаля

Мадридський Реал відмовився від ідеї підсилення лінії захисту.

Про це повідомляє Defensa Central.

Напередодні 32-річний захисник "вершкових" Дані Карвахаль травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Обстеження встановило розрив хрестоподібної звʼязки коліна. Гравцю необхідно тривалий термін на відновлення.

У зв'язку із цим повідомлялося, що Реал планує підписати на позицію Карвахаля двох гравців під час зимового трансферного вікна. Однак у підсумку тренерський штаб вирішив повністю довіритись Лукасу Васкесу, який стане заміною для Дані.

Відзначимо, що Реал не підписував гравців під час зимового трансферного вікна вже 5 років.