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Реал відмовився підсилювати позицію Карвахаля

Олександр Булава — 7 жовтня, 23:34
Реал відмовився підсилювати позицію Карвахаля
Лукас Васкес
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал відмовився від ідеї підсилення лінії захисту.

Про це повідомляє Defensa Central.

Напередодні 32-річний захисник "вершкових" Дані Карвахаль травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Обстеження встановило розрив хрестоподібної звʼязки коліна. Гравцю необхідно тривалий термін на відновлення.

У зв'язку із цим повідомлялося, що Реал планує підписати на позицію Карвахаля двох гравців під час зимового трансферного вікна. Однак у підсумку тренерський штаб вирішив повністю довіритись Лукасу Васкесу, який стане заміною для Дані.

Відзначимо, що Реал не підписував гравців під час зимового трансферного вікна вже 5 років.

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