Реал хоче підписати зимою гравців на дві позиції через травму Карвахаля

Мадридський Реал під час зимового трансферного вікна планує підписати гравців на дві позиції в захисті.

Про це повідомляє Marca.

Раніше повідомлялося про можливі трансфери Кастелло Лукеба, французького центрального захисника з РБ Лепциг, та Вітора Рейса, бразильського центрального захисника з Палмейраса.

Після травми Дані Карвахаля, який вибув на рік, Реал шукає правого захисника. Клуб планував підписати Трента Александера-Арнольда з Ліверпуля після закінчення сезону в статусі вільного агента, але тепер це рішення буде переглянуто.

Відзначимо, що Реал не підписував гравців під час зимового трансферного вікна вже 5 років.

Карвахаль травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.



