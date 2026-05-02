Реал не продовжуватиме контракт з капітаном команди: він залишить клуб влітку – Marca

Капітан Реала Дані Карвахаль влітку залишить мадридський клуб.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, керівництво "бланкос" вирішило не продовжувати контракт із захисником, який чинний до червня 2026 року.

У поточному сезоні іспанець взяв участь у 20 матчах. Без результативних дій. Захисника продовжують переслідувати травми, через які він пропустив майже весь минулий сезон.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що окрім Карвахаля, команду залишать Давід Алаба, контракт якого також завершується влітку цього року. Дані Себальйос – через нестабільну ігрову практику, Едуарду Камавінга – через невідповідність очікуванням розвитку та Рауль Асенсіо – можливе скорочення ролі в команді.