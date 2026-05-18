Лунін – про відхід Карвахаля з Реала: Йде не просто гравець, йде історія

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін поділився емоціями щодо відходу капітана "вершкових" Дані Карвахаля з команди та подякував йому за все.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Йде не просто гравець, йде історія, йде мадридист на все життя, капітан і приклад як на полі, так і за його межами. Дякую за все, Карвахаль. Успіхів тобі на новому етапі життя та кар'єри. Ти заслуговуєш лише на найкраще, і нехай у тебе все буде добре".

Нагадаємо, що Дані Карвахаль покине клуб на правах вільного агента після завершення поточного сезону.

Зауважимо, що Карвахаль є вихованцем мадридського Реала. У складі "вершкових" захисник провів 450 матчів у всіх турнірах, забив 14 м'ячів і віддав 65 результативних передач. Разом із "королівським клубом" іспанець шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів та чотири рази ставав чемпіоном Іспанії.

Напередодні оборонець не потрапив у заявку збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що окрім Карвахаля, команду залишать Давід Алаба, контракт якого також завершується влітку цього року. Дані Себальйос – через нестабільну ігрову практику, Едуарду Камавінга – через невідповідність очікуванням розвитку та Рауль Асенсіо – можливе скорочення ролі в команді.