Реал повідомив деталі травми Карвахаля

Мадридський Реал розповів про деталі травми капітана та захисника команди Дані Карвахаля. Діагноз ще важчий, ніж повідомляв сам футболіст.

Результати обстеження опублікувала пресслужба "вершкових".

"Після обстеження, проведеного нашим гравцем Дані Карвахалем медичною службою Реала, у нього діагностовано розрив передньої хрестоподібної звʼязки, зовнішньої бокової звʼязки коліна, а також сухожилля підколінного м'яза правої ноги. Найближчими днями його прооперують", – пресслужба.

32-річний захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.

Дані Карвахаль провів неймовірний 2024 рік. Він був лідером двох найкращих команд Європи – Реала та збірної Іспанії, які виграли Лігу чемпіонів та Євро-2024 відповідно, у фіналі ЛЧ він навіть відзначився переможним голом.

Внесок захисника в успіхи "вершкових" та "Фурії роха" не залишився непоміченим – нещодавно його включили у список номінантів на "Золотий м’яч".