Капітан Реала покине клуб після завершення сезону

Капітан Реала Дані Карвахаль покине клуб після завершення сезону-2025/26.

Про це повідомляє The Athletic.

34-річний футболіст, який протягом останніх 13 сезонів був незмінним гравцем основного складу мадридського клубу, залишить іспанську команду на правах вільного агента.

Керівництво "вершкових" ухвалило рішення не продовжувати контракт із захисником. Гравець уже поінформований про позицію клубу.

Майбутнє Карвахаля в Реалі було невизначеним протягом усього сезону через постійні травми та втрату місця основного правого захисника на користь Трента Александра-Арнольда, який приєднався до команди з Ліверпуля минулого літа.

За інформацією джерела, варіант продовження кар'єри в Саудівській Аравії чи іншій країні Близького Сходу вважається складним через напружену ситуацію, що зберігається в цьому регіоні.

Карвахаль є вихованцем мадридського Реала. У складі "вершкових" захисник провів 449 матчів у всіх турнірах, забив 14 м'ячів і віддав 65 результативних передач. Разом із "королівським клубом" іспанець шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів та чотири рази ставав чемпіоном Іспанії.

Напередодні оборонець не потрапив у заявку збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026.