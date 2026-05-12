Карвахаль не потрапив у заявку збірної Іспанії на ЧС-2026

Олександр Булава — 12 травня 2026, 20:46
Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль не потрапив до розширеної заявки збірної Іспанії на чемпіонат світу‑2026.

Про це повідомляє Marca з посиланням на журналістку COPE Аранчу Родрігес.

Головний тренер національної команди Луїс де ла Фуенте сформував розширену заявку з 55 футболістів і в ній не знайшлося місця досвідченому гравцю.

Сам тренер декілька днів тому спілкувався з Карвахалем та повідомив йому про своє рішення.

У попередній заявці Іспанії знайшлось місце лише для трьох гравців Реала – Дін Хейсен, Фран Гарсія та нападник Гонсало Гарсія. Натомість найбільше представників має Барселона, одразу дев'ять гравців.

Остаточний список із 26 футболістів збірна Іспанії має оголосити наприкінці травня.

Карвахаль провів 52 матчі за національну збірну та забив один гол.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2026 року прийматимуть три країни – США, Канада і Мексика. Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турніру в ньому візьмуть участь 48 збірних.

