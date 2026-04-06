Реал розпочав перемовини про продовження контракту з Рюдігером

Мадридський Реал розпочав процедуру пролонгації співпраці з центральним захисником Антоніо Рюдігером.

Про це інформує Ніколо Скіра.

"Вершкові" хочуть продовжити угоду з німецьким оборонцем до 2027 року, адже чинний контракт 33-річного футболіста з іспанським грандом спливає по закінченні поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що німець виступає за Реал із літа 2022-го. Відтоді провів за "вершкових" 175 поєдинків (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

У цьому сезоні досвідчений оборонець вже взяв участь у 19 матчах за команду Ла Ліги, у яких відзначився одним голом.

Раніше повідомлялось, що захисник мадридців потрапив під приціл англійського Тоттенгема, який бачить у ньому заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор". Також Рюдігером цікавиться туринський Ювентус.

Додамо, що у крайньому поєдинку команда Альваро Арбелоа сенсаційно програла Мальорці 1:2.