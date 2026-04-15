Букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія – Реал

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому німецька Баварія прийматиме іспанський Реал.

Ліцензований букмекер betking вважає явним фаворитом матчу-відповіді мюнхенців. На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 5,50. Виграш "вершкових" – 4,75.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики не сумніваються в успіху німецького клубу. Коефіцієнт на вихід до півфіналу Баварії становить 1,15, а Реала – 5,75.

Поєдинок між європейськими грандами відбудеться 15 квітня на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі Баварія на виїзді перемогла з рахунком 2:1.





