Помер легендарний захисник Реала, який очолював збірну Іспанії на чемпіонаті світу

Колишній захисник мадридського Реала Хосе Еміліо Сантамарія помер у віці 96 років.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Легендарний ексфутболіст пішов у засвіти 15 квітня. "Королівський клуб" висловив співчуття близьким Сантамарії, відзначивши його внесок в успіх мадридців.

"Футбольний клуб Реал, президент і рада директорів глибоко сумують про смерть Хосе Сантамарії, однієї з найвидатніших легенд нашого клубу та світового футболу. Він був частиною тієї команди, яка кілька разів поспіль виграла Кубок європейських чемпіонів і поклала початок всесвітній величі Реала", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сантамарія розпочинав кар'єру в Уругваї, де п'ять разів вигравав чемпіонат країни у складі Насьоналя. Після цього футболіст переїхав до Реала, де виступав протягом дев'яти сезонів.

З мадридським клубом він здобував 12 трофеїв, зокрема, чотири рази ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів. На міжнародному рівні представляв збірні Уругваю та Іспанії, бравши з ними участь у чемпіонатах світу 1954 та 1962 років.

Після завершення ігрової кар'єри Сантамарія розпочав тренерську. Серед іншого, він очолював "Фурію Роху" на ЧС-1982 й Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що напередодні пішов з життя колишній президент Федерації футболу Франції Жан-П'єр Ескалетт.