Іноді результат матчу може вирішити й суддя: Компані поділився очікуваннями від матчу Баварії проти Реала

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані розповів про підготовку команди до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала та відзначив із гумором, що іноді долю матчу може визначити й суддя.

Його слова передає Bayern & Germany.

"Усе залежатиме від багатьох речей. По-перше, це індивідуальні якості гравців. По-Друге, це колективна інтенсивність і готовність подолати больовий бар'єр. Іноді результат матчу може вирішити і суддя. Сподіваюся, що ні. Але я маю на увазі, що кожна дрібниця має значення. Ми добре підготовлені як фізично, так і психологічно. І ми з нетерпінням чекаємо цього матчу. Такі позитивні емоції просто необхідні".

Поєдинок-відповідь між "вершковими" і "червоно-синіми" відбудеться сьогодні, 15 квітня, о 22:00. Перший матч між командами в 1/4 фіналу ЛЧ закінчився поразкою мадридців із рахунком 1:2.