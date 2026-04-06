Залишилося лише шість тижнів: у Манчестер Сіті заговорили про відхід зіркового футболіста

Тренер Манчестер Сіті Пеп Лейндерс розповів про важливість португальського капітана команди Бернарду Сілви, який залишить англійський клуб наприкінці поточного сезону-2025/26.

Його слова наводить The Guardian.

Спеціаліст запевнив, що досвідчений півзахисник проводить у команді свої останні шість тижнів.

"Коли він не грає, ви бачите, як його не вистачає, і це лише один матч. Але кожна гарна історія добігає кінця, і я сподіваюся, що він насолодиться останніми місяцями – залишилося лише шість тижнів – і гарно попрощається. Він заслуговує на всю цю увагу", – сказав Лейндерс.

Нагадаємо, що вперше про відхід Сілви з МанСіті заговорив інсайдер Фабріціо Романо. Після чого була інформація, що з португальцем провів перемовини туринський Ювентус.

Контракт Бернарду з англійським грандом спливає якраз 30 червня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 27 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Сілва виступає за клуб із Манчестера з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" вже 450 ігор (76 голів та 77 асистів).

У цьому сезоні 31-річний атакувальний півзахисник вже взяв участь у 43-х матчах в усіх турнірах за МанСіті, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що у Манчестер Сіті також чекають рішення щодо майбутнього нинішнього головного тренера Жузепа Гвардіоли.