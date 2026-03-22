Зірковий одноклубник Луніна може продовжити кар'єру в Ювентусі – ЗМІ

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер незабаром може змінити клубну прописку, перебравшись до італійської Серії А.

Про це інформує Tuttosport.

Зазначається, що німецький футболіст перебуває у відмінних стосунках із головним тренером Ювентуса Лучано Спаллетті. Тому переїзд досвідченого оборонця у Турин цілком ймовірний.

Контракт Рюдігера з Реалом спливає по закінченні поточного сезону-2025/26. Не виключено, що Антоніо може дістатись "старій синьйорі" або будь-якому іншому зацікавленому клубу абсолютно безкоштовно, перебравшись у статусі вільного агента.

Цікаво, що наставник "Королівського клубу" Альваро Арбелоа хоче зберегти 33-річного футболіста ще бодай на один сезон.

Нагадаємо, що Рюдігер виступає за мадридський клуб із літа 2022-го. Відтоді провів за "вершкових" 173 поєдинки (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

Раніше повідомлялось, що захисник "вершкових" потрапив під приціл англійського Тоттенгема, який бачить у ньому заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор".