Лунін може втратити зіркового одноклубника

Мадридський Реал ризикує втратити досвідченого захисника Антоніо Рюдігера, до якого прикута увага з Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Німецький футболіст потрапив "в око" англійського Тоттенгема, який бачить у Рюдігеру заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор".

Контракт Антоніо з мадридським клубом спливає вкінці поточного сезону-2025/26, а про продовження співпраці немає жодних натяків.

Відзначимо, що центрбек вже має досвід виступів в АПЛ. Протягом 2017-2022 років німець виступав за лондонський Челсі (203 матчі), звідки й перебрався на правах вільного агента у Реал.

Додамо, що у Мадриді Рюдігер провів вже 165 ігор, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти. Із "Королівським клубом" здобув 8 трофеїв, зокрема перемогу у Лізі чемпіонів-2023/24.

