Лунін може втратити зіркового одноклубника
Мадридський Реал ризикує втратити досвідченого захисника Антоніо Рюдігера, до якого прикута увага з Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє TEAMtalk.
Німецький футболіст потрапив "в око" англійського Тоттенгема, який бачить у Рюдігеру заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор".
Контракт Антоніо з мадридським клубом спливає вкінці поточного сезону-2025/26, а про продовження співпраці немає жодних натяків.
Відзначимо, що центрбек вже має досвід виступів в АПЛ. Протягом 2017-2022 років німець виступав за лондонський Челсі (203 матчі), звідки й перебрався на правах вільного агента у Реал.
Додамо, що у Мадриді Рюдігер провів вже 165 ігор, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти. Із "Королівським клубом" здобув 8 трофеїв, зокрема перемогу у Лізі чемпіонів-2023/24.
Раніше повідомлялось, що "вершкові" заблокували перехід флангового захисника Франа Гарсію, який хотів перебратись в АПЛ заради ігрової практики.