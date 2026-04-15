Баварія – Реал. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 15 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мюнхенська Баварія вдома прийматиме мадридський Реал.

Гру на "Альянц Арені" обслуговуватиме словенська бригада арбітрів, де головним у полі буде Славко Вінчич. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – Реал безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди 29 разів протистояли одна одній. Мінімальну перевагу мають німці.

Вони тріумфували у 13 поєдинках при 12 поразках, а ще у чотирьох матчах було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 47:47.

Нагадаємо, що в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці на виїзді перемогли з рахунком 2:1. Тоді голами відзначились Луїс Діас і Гаррі Кейн, на що "вершкові" відповіли взяттям воріт від Кіліана Мбаппе.





На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є Баварія. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 5,50. Виграш Реала – 4,75.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу підопічним Венсана Компані з котируванням 1,15. На вихід Реала до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 5,75.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.