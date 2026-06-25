Її вважають командою, яка забиває багато голів, але це велике протиріччя: Моурінью – про Барселону

Новоспечений головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью сказав, що не має негативних почуттів щодо одвічного конкурента "вершкових" – Барселони, проте спростував статус каталонського клубу як світового лідера за забитими голами.

Його слова передає ESPN.

"Зрештою, я не заперечую, що люблю Реал Мадрид, і саме тому я повертаюся. Але я зовсім не маю негативних почуттів щодо Барселони. Мені просто подобається грати проти них, бо у футболі ти отримуєш задоволення, граючи проти найкращих. Найкращі змушують тебе ставати кращим, ніж ти є.

Але футбол є футболом, і я так багато разів грав проти Барселони, починаючи з Челсі ще до переходу в Інтер. Важливі матчі Ліги чемпіонів із Челсі, потім важливі матчі Ліги чемпіонів з Інтером, а потім я перейшов у Реал Мадрид. Гадаю, це доля зводила нас один проти одного".

"Особливий" згадав сезон-2011-12, коли "королівський" клуб під його керівництвом записав до свого активу 121 гол в кампанії.

"Барселону вважають командою, яка забиває багато голів. Але це велике протиріччя. Командою, яка забила найбільше голів в історії іспанського футболу, був мій Реал Мадрид у сезоні 2011-12, який за один сезон забив 121 гол і набрав 100 очок. Наскільки оборонною була та команда?".

Також португальський фахівець зазначив, що "Ель-Класіко" вже не має таку популярність, яка була під час виступів Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Люди вже не дивляться на "Класіко" так, як дивилися раніше. Світ зупинявся. Це стосувалося не лише Мадрида та Барселони, чи Іспанії. Це стосувалося всього світу. Люди чекали на ці матчі

Звісно, Кріштіану та Мессі – це були ікони. Вони були двома найкращими гравцями світу. Реал – найкращий клуб світу. Барселона – один із найкращих клубів світу після Реала.

Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).

"Особливий" вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).