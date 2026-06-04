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Моурінью визначився зі списком гравців Реала, які йому не потрібні

Олег Дідух — 4 червня 2026, 14:01
Моурінью визначився зі списком гравців Реала, які йому не потрібні
Жозе Моурінью
Getty Images

Потенційний головний тренер Реала Жозе Моурінью назвав керівництву клубу список із шести гравців команди, на яких він не розраховує.

Про це повідомляє Роман Альварес.

За його інформацією, йдеться про Рауля Асенсіо, Франа Гарсію, Дані Себальоса, Едуардо Камавінгу, Родріго Гоеса та Франко Мастантуоно. У випадку останнього йтиметься про оренду, а не про повноцінний трансфер. Родріго буде важко продати влітку поточного року через його серйозну травму. Напередодні повідомлялося, що Дані Себальос близький до переходу в амстердамський Аякс.

Нагадаємо, напередодні Флорентіно Перес повідомив про те, що, в разі перемоги на виборах президента Реала, призначить Моурінью головним тренером команди.

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