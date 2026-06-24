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Челсі встановив цінник на свого лідера: Реалу доведеться викласти 120 млн фунтів

Олександр Булава — 24 червня 2026, 20:13
Челсі встановив цінник на свого лідера: Реалу доведеться викласти 120 млн фунтів

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері півзахисника Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандеса.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

"Вершкові" вже розпочали переговори з гравцем. Сам 25-річний аргентинець не приховує, що хоче приєднатися до "галактікос".

Наразі Челсі ще не отримував офіційної пропозиції від мадридців. Лондонський клуб планує виручити за Енцо Фернандеса не менше 120 млн фунтів.

У сезоні 2025/26 Фернандес зіграв у 54 матчах, забив 15 голів і віддав 7 гольових передач. За даними Fotmob, аргентинець здійснив 244 захисні дії, посівши 17-те (з 33) місце за внеском у захист серед півзахисників і 179-те – серед усіх гравців англійської Прем'єр-ліги.

Напередодні центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате став гравцем мадридського Реала.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Челсі Енцо Фернандес

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