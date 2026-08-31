Моурінью: Футбол – це не лише розвага від красивих голів

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью оцінив розгромну перемогу своєї команди над Малагою (4:0) у третьому турі іспанської Ла Ліги.

Його слова передає Marca.

Португалець похвалив підопічних. Він сподівається, що вболівальники отримали задоволення від гри "вершкових":

"Для нас було важливо зберегти ворота сухими та добре відпрацювати в захисті. Не завжди можна атакувати агресивно, іноді суперник виходить уперед, і ми мусимо якісно оборонятися. Це важливі три очки. Важливо, щоб люди на трибунах добре провели час. Але якщо вони розуміють, що таке футбол високого рівня, вони мали отримати задоволення також і від другого тайму. Ми побачили команду, яка якісно працює в обороні, побачили, як Вінісіус втрачає м'яч і одразу повертається відбирати його назад. Футбол – це не лише розвага від красивих голів, це й можливість повернутися додому з думкою про те, що ми – єдиний блок. Забити 121 гол за сезон можна лише тоді, коли у тебе топові гравці в атаці. Зараз у нас уже 10 голів у трьох матчах, але якусь із зустрічей ми виграємо 1:0 і будемо раді так само".

Фахівець заявив, що повернення відчуття щастя гравцям – це завдання не на один день, а робота на весь сезон. Він закликав усіх футболістів працювати на максимум і підкреслив, що кожен із них є важливою бойовою одиницею.

"Розчарування того, хто не грає, більше в руках самих гравців, ніж у моїх. Ті моменти завжди настають, і вони повинні вміти з ними справлятися. Тому що у нас дуже якісний склад. Складний період обов'язково настане. Настане травма важливого гравця, настане ваша критика, настане поразка... Усе це станеться, бо так буває завжди. І саме тоді ми маємо проявити всю силу команди, яку будуємо. Саме тоді ми повинні бути максимально збалансованими та не дозволити одному негативному моменту вплинути на увесь сезон", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що Реал виграв три стартові матчі з загальним рахунком 10:2. Наступний поєдинок "вершкові" проведуть 4 вересня на виїзді проти Бетіса.

Напередодні мадридці дізнались своїх суперників в основному етапі Ліги чемпіонів. Одним із них став донецький Шахтар.