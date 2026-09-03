Він продовжує шкодити престижу клубу, який є недоторканним: Моурінью – про ситуацію з Асенсіо

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився критично щодо нещодавнього інциденту з керуванням автомобілем у стані алкогольного сп'яніння за участю свого підопічного Рауля Асенсіо.

Його слова передає Marca.

"Я поговорив з ним, коли приїхав, щодо деяких подій з минулого. Відтоді, як я приїхав, я більше не говорю про ситуації, не пов'язані зі спортом. У Вальдебебасі він – зразковий професіонал: коли він був у формі, ніхто не тренувався більше й краще за нього. Зараз він перший приходить і останній йде. Але гравець Реала – це гравець Реала 24 години на добу, 7 днів на тиждень і 12 місяців на рік. Усе, що ти робиш поза клубом, – це все одно Реал. Він продовжує шкодити престижу клубу, який є недоторканним. Я незадоволений, і помилки роблять усі, але накопичені помилки – це інша справа".

Зауважимо, що напередодні на півдні Гран-Канарії місцева поліція зупинила Асенсіо у нетверезому стані у той час, як він керував своїм автомобілем Porsche Macan GTS. За підсумками суду, футболіста оштрафували на 14 400 євро й забрали в нього водійські права на наступні вісім місяців

Це вже не перший випадок, коли цьому гравцеві інкримінують порушення закону. Раніше його викликали до суду через підозру в розповсюдженні відео інтимного характеру з неповнолітніми дівчатами.

Додамо, що в минулому сезоні 23-річний хавбек провів за клуб 34 поєдинки, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом. У поточній кампанії Асенсіо ще жодного разу не виходив на поле через травму прямого м'яза стегна правої ноги.