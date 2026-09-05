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Перша поразка Моурінью після повернення: Бетіс несподівано переміг Реал у 4-му турі Ла Ліги

Софія Кулай — 5 вересня 2026, 00:10
Перша поразка Моурінью після повернення: Бетіс несподівано переміг Реал у 4-му турі Ла Ліги

Бетіс 4 вересня несподівано обіграв мадридський Реал у стартовому матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги-2026/27,

Єдиний та переможний гол у зустрічі на 81-й хвилині забив ірландський нападник "зелено-білих" Трой Перротт.

Щоправда, наприкінці зустрічі "вершкові" могли виривати бодай нічию, але м'яч Еспі був скасований через офсайд. Вже у компенсований до матчу час у гостей був ще один шанс, аби зрівняти рахунок, але Мбаппе не реалізував пенальті.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
4-й тур, 4 вересня

Бетіс – Реал Мадрид 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Перротт

Турнірна таблиця Ла Ліги-2026/27
Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що український воротар Андрій Лунін потрапив до заявки "Королівського клубу" на Лігу чемпіонів-2026/27.

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