Якщо будеш погано про мене говорити – будь обережний: Моурінью пригрозив журналісту після пресконференції

Жозе Моурінью знову продемонстрував свій фірмовий характер. Головний тренер Реала після пресконференції влаштував короткий словесний обмін із журналістом, якому навіть встиг жартома пригрозити.

Під час самої пресконференції португалець говорив про свій нинішній стан та запевнив, що з роками став значно спокійнішим. За словами Моурінью, зараз він зовсім не такий, яким був під час свого першого періоду в мадридському клубі.

Однак уже після завершення спілкування з пресою Жозе знову показав, що його фірмовий характер нікуди не зник.

Коли тренер залишав залу, журналіст COPE Мігель Анхель Діас кинув у його бік репліку, назвавши Моурінью "злим". Португалець почув це, зупинився та вирішив відповісти.

Спочатку він звернув увагу на те, що журналіст, схоже, має хороші контакти всередині Реала, а потім додав із характерною для себе посмішкою:

"Добре, поки ви говорите про мене добре, все чудово. Але якщо скажете про мене погані речі, то будьте обережними".

Нагадаємо, Моурінью вже працював у Реалі в період із 2010-го по 2013-й рік, провівши на чолі команди 178 матчів. Жозе привів "Королівський клуб" до трьох трофеїв: чемпіонства Іспанії (2011/12), Суперкубку Іспанії (2012/13) та Кубку країни (2010/11).

18 серпня 2026 року мадридський Реал представив Жозе Моурінью на посаді головного тренера першої команди.

Португалець нещодавно провів свій перший офіційний матч після повернення до Реала, здолавши Еспаньйол (2:1), а тепер його команда готується до нового випробування – зустрічі з "Реал Сосьєдадом".