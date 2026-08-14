Я не міг сказати "ні" такому клубу: Шульга – про свій перехід у Реал

Український баскетболіст Максим Шульга поділився враженнями від свого переходу до Реала, назвавши мадридський клуб найкращим у Європі.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі команди.

"Це найкращий клуб у Європі. Я грав у юнацькій та молодіжній лізі в Іспанії, у Торрелодонесі, і я знаю рівень такого клубу, як Реал Мадрид, з такою багатою історією та такою кількістю титулів, тому я не міг сказати "ні" такому клубу. Я ніколи не уявляв собі повернення, особливо в Реал Мадрид, але така можливість з'явилася, і я не міг її проґавити.

Я гравець, здатний багато на майданчику. Я можу вести м'яч, створювати моменти для своїх товаришів по команді, знаходити можливості для кидка та захищатись. Я гравець, який може зробити все необхідне, щоб допомогти команді перемогти", – зазначив Максим.

Водночас він додав, що йому потрібно знову адаптуватися до європейського стилю після виступів у США.

"Я звик до відповідальності за перемогу; я відчував це минулого року, коли грав за Бостон Селтікс, де нам теж треба було перемагати, виходити у плейоф та доходити до фіналу. Я дуже добре підготовлений і знайомий з тим, що від мене чекають дуже багато", – підкреслив Шульга.

Як відомо, за Реал виступав земляк Шульги, Олексій Лень, який на початку липня залишив клуб, маючи ще 1 рік чинного контракту.