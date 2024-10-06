Реал продовжив контракт із Карвахалем, незважаючи на серйозну травму
Правий захисник Реала Дані Карвахаль підписав новий контракт з "вершковими".
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода розрахована до 30 червня 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Реал оголосив про продовження контракту в той день, коли стало відомо, що в оборонця діагностовано розрив хрестоподібної звʼязки коліна.
Напередодні 32-річний захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.
Даніель є вихованцем "вершкових". Майже всю кар'єру 32-річний фулбек провів у рідному клубі — лише один сезон відіграв у оренді за Баєр (2012/13). За цей час він виграв 26 клубних турнірів.
Нещодавно іспанець заявив, що не хоче грати в Європі більше ніде, окрім Реала.