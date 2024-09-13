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Карвахаль пообіцяв не грати в жодному іншому європейському клубі, окрім Реала

Ігор Чернявський — 13 вересня, 12:10
Карвахаль пообіцяв не грати в жодному іншому європейському клубі, окрім Реала

Захисник Реала Дані Карвахаль не хоче грати в Європі більше ніде, окрім свого рідного клубу.

Про це він сказав у інтерв’ю Marca.

"Якщо всі сторони будуть згодні, я хочу продовжити контракт і надалі грати за Реал. Це те, чого я завжди хотів і те, чого хочу зараз. Я не хотів би грати за будь-який інший клуб у Європі після завершення кар'єри в Реалі з поваги до клубу", — сказав Карвахаль.

Даніель є вихованцем Реала. Майже всю кар'єру 32-річний фулбек провів у рідному клубі — лише один сезон відіграв у оренді за Баєр (2012/13).

Карвахаль Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Карвахаль

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