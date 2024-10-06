Капітан Реала вибув до кінця сезону через злощасні "хрести"

У капітана Реала Даніеля Карвахаля діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Про це повідомив сам гравець у Instagram.

"Серйозна травма хрестоподібних зв'язок підтвердилася, на мене чекає операція, і я вибуду з ладу на декілька місяців. Не можу дочекатися, як почну відновлюватися і повернуся як звір. Велика подяка за ваші повідомлення, я відчуваю, що мене дуже люблять", – написав Карвахаль.

32-річний захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.

Дані Карвахаль провів неймовірний 2024 рік. Він був лідером двох найкращих команд Європи – Реала та збірної Іспанії, які виграли Лігу чемпіонів та Євро-2024 відповідно, у фіналі ЛЧ він навіть відзначився переможним голом. Внесок захисника в успіхи "вершкових" та "Фурії рохи" не залишився непоміченим – нещодавно його включили у список номінантів на "Золотий м’яч".