Депортиво та Ельче не виявили сильнішого у 1 турі Ла Ліги
У понеділок, 17 серпня, відбувся черговий матч 1-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27, у якому Депортиво вдома розписав нічию з Ельче.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Господарі поля відкрили рахунок у середині 1-го тайму зусиллями новачка команди, відомого 37-річного нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.
Втім, втримати команді переможний результат не вдалося, адже за 14 хвилин до завершення основного часу Агуадо вирвав нічию для гостей.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
1 тур, 17 серпня
Депортиво – Ельче 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 76 Агуадо
У неділю, 16 серпня, відбулися ще два матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.