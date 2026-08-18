Депортиво та Ельче не виявили сильнішого у 1 турі Ла Ліги

У понеділок, 17 серпня, відбувся черговий матч 1-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27, у якому Депортиво вдома розписав нічию з Ельче.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі поля відкрили рахунок у середині 1-го тайму зусиллями новачка команди, відомого 37-річного нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.

Втім, втримати команді переможний результат не вдалося, адже за 14 хвилин до завершення основного часу Агуадо вирвав нічию для гостей.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

1 тур, 17 серпня

Депортиво – Ельче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 76 Агуадо

У неділю, 16 серпня, відбулися ще два матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.