Алавес розбив Хетафе, Севілья здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано у 1 турі Ла Ліги

У суботу, 15 серпня, двома матчами стартував 1-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Так, у першому поєдинку Алавес розгромив Хетафе, який грав у меншості з 42-ї хвилини. Всі свої голи господарі забили у другому таймі, два з яких у компенсований арбітром час, реалізувавши кількісну перевагу.

Водночас у ще одному протистоянні ігрового дня Севілья вдома ледь не поступилася Райо Вальєкано. Саме гості відкрили рахунок у першому таймі і ще до перерви могли забити другий, втім його не зарахували після перегляду VAR.

Втім, у другій 45-хвилинці Севілья змогла зрівняти рахунок, а вже у компенсований арбітром час вирвати вольову перемогу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

1-й тур, 15 серпня

Алавес – Хетафе 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 73 Теналья, 2:0 – 90+1 Діас, 3:0 – 90+4 Родрігес

Вилучення: 42 – Феменія (Хетафе)

Севілья – Райо Вальєкано 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Гарсія, 1:1 – 52 Гуріді (пен), 2:1 – 90+7 Пеке (пен)

Як відомо, матч між Сельтою Віго та Осасуною, який мав розпочати Ла Лігу сезону-2026/27, був перенесений через спалах грибка на стадіоні господарів "Балаїдос".